Боевики с начала суток совершили 10 обстрелов, горячее всего было под Троицким

В пресс-центре отметили, что оперативная обстановка в районе проведения АТО продолжает оставаться сложной.

"Российско-оккупационные войска продолжали активно нарушать режим тишины и вели прицельные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины из оружия, запрещенного минскими договоренностями - были задействованы даже танки", - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра, на Луганском направлении горячее всего было под Троицким.

"В течение почти двух часов противник вел огонь по украинским защитником с вооружения танка, БМП, 120-ти и 82-мм минометов и гранатометов. Легкое пехотное вооружение российские наемники применили вблизи Зайцево, Донца, Желтого и Крымского", - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении, по данным пресс-центра, противник и в дальнейшем сосредотачивает огневую активность на Приазовье.

"С минометов различных типов были обстреляны защитники Широкино и Гнутово, а из гранатометов и стрелкового оружия - защитники Павлополя и Водяного. А в районе Каменки враг выпустил несколько мин калибра 120-мм", - говорится в сообщении.

Всего, по данным пресс-центра, от полуночи российско-оккупационные войска 10 раз нарушили перемирие. В половине случаев силы АТО давали врагу адекватный ответ.