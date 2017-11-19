Бойовики з початку доби здійснили 10 обстрілів, найгарячіше було під Троїцьким

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Від опівночі російсько-окупаційні війська на Донбасі 10 разів порушили перемир’я. У половині випадків сили АТО давали ворогу адекватну відповідь, передає УНН із посиланням на прес-центр АТО.

У прес-центрі відзначили, що оперативна обстановка у районі проведення АТО й надалі залишається складною.

"Російсько-окупаційні війська продовжували активно порушувати режим тиші та вели прицільні обстріли позицій Збройних Сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостям – були задіяні навіть танки", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-центру, на Луганському напрямку найгарячіше було під Троїцьким.

"Упродовж майже двох годин ворог вів вогонь по українських оборонцях із озброєння танка, БМП, 120-ти і 82-мм мінометів та гранатометів. Легке піхотне озброєння російські найманці застосували поблизу Зайцевого, Донця, Жовтого і Кримського", - йдеться у повідомленні.

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На Донецькому напрямку, за даними прес-центру, противник й надалі зосереджує вогневу активність на Приазов’ї.

"З мінометів різних типів обстріляні оборонці Широкиного та Гнутового, а з гранатометів і стрілецької зброї – захисники Павлополя і Водяного. А у районі Камянки ворог випустив декілька мін калібру 120-мм", - зазначено у повідомленні.

Загалом, за даними прес-центру, від опівночі російсько-окупаційні війська 10 разів порушили перемир’я. У половині випадків сили АТО давали ворогу адекватну відповідь.

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