Боевики вечером начали штурм промзоны Авдеевки (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Около 17:30 боевики начали штурмовые действия украинских позиций в районе Авдеевской промзоны. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня для восстановления поврежденных электросетей в населенном пункте Авдеевка российско-оккупационные войска грубо нарушили режим "Тишина". Так, около 17:30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промзоны с применением 152-миллиметровых орудий и минометов 120 калибра", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе. ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.