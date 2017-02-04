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Боевики вечером начали штурм промзоны Авдеевки (дополнено)

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Около 17:30 боевики начали штурмовые действия украинских позиций в районе Авдеевской промзоны. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

Боевики вечером начали штурм промзоны Авдеевки (дополнено)

"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня для восстановления поврежденных электросетей в населенном пункте Авдеевка российско-оккупационные войска грубо нарушили режим "Тишина". Так, около 17:30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промзоны с применением 152-миллиметровых орудий и минометов 120 калибра", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕССШАВеликобританию, КанадуСЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе. ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.

С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.

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