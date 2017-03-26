Боевики в течение дня 50 раз обстреляли позиции сил АТО

"Российско-террористические войска продолжают грубо нарушать минские соглашения. С начала суток их подразделения 50 раз обстреляли позиции украинских войск. Значительное количество обстрелов происходило с использованием тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении противник вел огонь по морским пехотинцам возле Водяного из артиллерийских систем 122 калибра. Опорные пункты рядом Гнутово и Водяного обстреливал из минометов 120 и 82 калибра. По защитниках Лебединского били со 120 мм минометов. Танки вели огонь по украинским бойцам в Новотроицком и Широкино, затем к обстрелов здесь присоединились снайперы.

На донецком направлении защитников Троицкого враг накрывал огнем из артиллерийских систем 152 калибра, а также из минометов 120 и 82 мм. Опорные пункты вблизи Авдеевки и Луганского со 120 мм минометов. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал защитников Верхнеторецкого, Троицкого, Авдеевки и Луганского.

На луганском направлении российские оккупанты вели огонь из ПТРК и стрелкового оружия в районе Новозвановка. Кроме того, боевики обстреляли окраину Авдеевки с использованием РСЗО "Град-П". В результате обстрела были повреждены 21 здание, пострадавших нет.

Как отмечается, украинским воинам пришлось открывать огонь. Четверо бойцов были ранены.

Напомним, за прошедшие сутки восемь украинских военных получили ранения и боевые травмы в зоне АТО.