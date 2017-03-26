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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118412 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177386 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129599 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124607 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117146 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106477 просмотра

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Боевики в течение дня 50 раз обстреляли позиции сил АТО

Боевики в течение дня 50 раз обстреляли позиции сил АТО

Киев  •  УНН

 • 9205 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Боевики в Донбассе в течение дня 50 раз обстреляли позиции сил АТО, четверо украинских бойцов ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Российско-террористические войска продолжают грубо нарушать минские соглашения. С начала суток их подразделения 50 раз обстреляли позиции украинских войск. Значительное количество обстрелов происходило с использованием тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении противник вел огонь по морским пехотинцам возле Водяного из артиллерийских систем 122 калибра. Опорные пункты рядом Гнутово и Водяного обстреливал из минометов 120 и 82 калибра. По защитниках Лебединского били со 120 мм минометов. Танки вели огонь по украинским бойцам в Новотроицком и Широкино, затем к обстрелов здесь присоединились снайперы.

На донецком направлении защитников Троицкого враг накрывал огнем из артиллерийских систем 152 калибра, а также из минометов 120 и 82 мм. Опорные пункты вблизи Авдеевки и Луганского со 120 мм минометов. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал защитников Верхнеторецкого, Троицкого, Авдеевки и Луганского.

На луганском направлении российские оккупанты вели огонь из ПТРК и стрелкового оружия в районе Новозвановка. Кроме того, боевики обстреляли окраину Авдеевки с использованием РСЗО "Град-П". В результате обстрела были повреждены 21 здание, пострадавших нет.

Как отмечается, украинским воинам пришлось открывать огонь. Четверо бойцов были ранены.

Напомним, за прошедшие сутки восемь украинских военных получили ранения и боевые травмы в зоне АТО.

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