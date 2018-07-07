Боевики организовали поиск "уклонистов" от призыва
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Боевики на оккупированных территориях под видом розыска дезертиров организовали поиск "уклонистов" от мобилизации, которых затем принудительно отправляют в свои ряды. Об этом сегодня на брифинге в Киеве со ссылкой на данные украинской разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"Для выявления лиц, пытающихся избежать мобилизации, российскими кураторами организовано их розыск под видом проведения тренировок по поиску дезертиров", - сказал Гуцуляк.
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По его словам, задержанных после проведения соответствующей "разъяснительной работы" об ответственности за уклонение от призыва, оккупанты в принудительном порядке направляют в пункты приема личного состава для доукомплектования соединений и частей 1 и 2 АК российско-оккупационных войск.
Напомним, с полуночи сегодняшнего дня боевики трижды обстреляли из пехотного вооружения позиции украинских войск на Донбассе.