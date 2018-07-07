Бойовики організували пошук “уклоністів” від призову

“Для виявлення осіб, які намагаються уникнути мобілізації, російськими кураторами організовано їх розшук під виглядом проведення тренувань з пошуку дезертирів”, — сказав Гуцуляк.

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За його словами, затриманих, після проведення відповідної “роз’яснювальної роботи” щодо відповідальності за ухилення від призову, окупанти в примусовому порядку направляють в пункти прийому особового складу для доукомплектування з’єднань і частин 1 та 2 АК російсько-окупаційних військ.

Нагадаємо, з опівночі сьогоднішньої доби бойовики тричі обстріляли з піхотного озброєння позиції українських військ на Донбасі.