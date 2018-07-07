Бойовики організували пошук “уклоністів” від призову
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Бойовики на окупованих територіях під виглядом розшуку дезертирів організували пошук “уклоністів” від мобілізації, яких потім примусово відправляють до своїх лав. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Для виявлення осіб, які намагаються уникнути мобілізації, російськими кураторами організовано їх розшук під виглядом проведення тренувань з пошуку дезертирів”, — сказав Гуцуляк.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-бойовик "ДНР" влаштувався на службу в одну з військових частин Об’єднаних сил
За його словами, затриманих, після проведення відповідної “роз’яснювальної роботи” щодо відповідальності за ухилення від призову, окупанти в примусовому порядку направляють в пункти прийому особового складу для доукомплектування з’єднань і частин 1 та 2 АК російсько-окупаційних військ.
Нагадаємо, з опівночі сьогоднішньої доби бойовики тричі обстріляли з піхотного озброєння позиції українських військ на Донбасі.