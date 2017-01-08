Боевики на Рождество обстреляли жилые дома в Харцызске - разведка

"(В субботу - ред.) 7 января с.г. военнослужащие отдельного зенитно-ракетного дивизиона (Донецк) 1-го АК (Донецк) ВС РФ во время празднования новогодних праздников совершили обстрел гражданских домов в городе Харцызск. Командование 1-го АК принимает меры по сокрытию факта обстрела и количеству жертв среди местного населения ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, с 7 на 8 января, российско-оккупационные войска 72 раза вели огонь по позициям украинских военных.