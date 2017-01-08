Бойовики на Різдво обстріляли житлові будинки у Харцизьку — розвідка

“(У суботу — ред.) 7 січня ц.р. військовослужбовці окремого зенітно-ракетного дивізіону (Донецьк) 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ під час святкування новорічних свят здійснили обстріл цивільних будинків у місті Харцизьк. Командування 1-го АК вживає заходів щодо приховування факту обстрілу та кількості жертв серед місцевого населення”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, минулої доби, з 7 на 8 січня, російсько-окупаційні війська 72 рази вели вогонь по позиціях українських військових.