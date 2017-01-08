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Боевики на луганском направлении выпустили более 30 минометных мин по позициям сил АТО

Киев • УНН

 • 8227 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. За прошедшие сутки на луганском направлении боевики выпустили 31 минометную мину по позициям украинских войск. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"В течение суток оккупанты открывали огонь из минометов в районах Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Всего боевики выпустили 31 минометную мину по позициям украинских войск ", - отметил он.

Также спикер отметил, что каждый эпизод нарушения перемирия сопровождался огнем гранатометов в указанных местах и ​​также у Станицы Луганской, Крымского и села Лобачево.

Как сообщал УНН, на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 280 автомобилей.

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