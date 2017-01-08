Боевики на луганском направлении выпустили более 30 минометных мин по позициям сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. За прошедшие сутки на луганском направлении боевики выпустили 31 минометную мину по позициям украинских войск. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"В течение суток оккупанты открывали огонь из минометов в районах Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Всего боевики выпустили 31 минометную мину по позициям украинских войск ", - отметил он.
Также спикер отметил, что каждый эпизод нарушения перемирия сопровождался огнем гранатометов в указанных местах и также у Станицы Луганской, Крымского и села Лобачево.
Как сообщал УНН, на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 280 автомобилей.