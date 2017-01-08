Бойовики на луганському напрямку випустили більше 30 мінометних мін по позиціях сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Минулої доби на луганському напрямку бойовики випустили 31 мінометну міну по позиціях українських військ. Про це розповів на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Протягом доби окупанти відкривали вогонь з мінометів в районах Новозванівки, Новоолександрівки і Троїцького. Усього бойовики випустили 31 мінометну міну по позиціях українських військ”, — зауважив він.
Також речник зауважив, що кожен епізод порушення перемир’я супроводжувався вогнем гранатометів у зазначених місцях і також біля Станиці Луганської, Кримського та села Лобачеве.
Як повідомляв УНН, на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 280 автівок.