Боевики готовы были покинуть помещение СБУ в Луганске в обмен на амнистию - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Боевики готовы были сдать часть оружия и покинуть помещение СБУ в Луганске в 2014 году в обмен на амнистию. Об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил на допросе в суде по делу бывшего главы фракции "Партии Регионов" Александром Ефремовым, передает УНН.
"На определенном этапе они сообщили, что согласны сдать часть оружия, оставить часть помещения, если будут сигналы, что государство готово им гарантировать помещения. Тогда я связался с и.о. главнокомандующего Александром Турчиновым, и Турчинов подтвердил позицию, что если они сдадут оружие, люди, которые не совершили преступление, могут быть амнистированы его указом", - сообщил Парубий.
"На определенном этапе переговоров мы даже составили некий документ, где говорилось, что они являются гражданами Украины, готовы к разоружению в случае, если будет предоставлена амнистия тем, кто находится в помещении", - отметил он.
По его словам, эти договоренности не были выполнены. Парубий считает, что люди, которые были на переговорах, были несамостоятельные и подчинялись приказам российских кураторов.
"По моему убеждению, эти люди были несамостоятельные. Более того, насколько мне известно, на определенном этапе уже прибыли группы из России и из Крыма, группы координаторов из ГРУ и ФСБ... С перехваченных данных я четко понимал, что российские кураторы делают все возможное, чтобы не допустить каких-либо согласований и главное, чтобы не допустить освобождения помещений", - сообщил он.
Он отметил, что в целом переговоры длились 6-7 дней. Боевики сообщили, что в дальнейшем способны принимать решений и вести дальнейшие переговоры.
Как сообщал УНН, 5 июля Старобельский районный суд Луганской области начал допрос председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий по делу бывшего народного депутата Александра Ефремова.
Во время допроса он в частности рассказал о обстоятельства захвата боевиками здания СБУ в Луганске в 2014 году.