Боевики готовы были покинуть помещение СБУ в Луганске в обмен на амнистию - Парубий

"На определенном этапе они сообщили, что согласны сдать часть оружия, оставить часть помещения, если будут сигналы, что государство готово им гарантировать помещения. Тогда я связался с и.о. главнокомандующего Александром Турчиновым, и Турчинов подтвердил позицию, что если они сдадут оружие, люди, которые не совершили преступление, могут быть амнистированы его указом", - сообщил Парубий.

"На определенном этапе переговоров мы даже составили некий документ, где говорилось, что они являются гражданами Украины, готовы к разоружению в случае, если будет предоставлена ​​амнистия тем, кто находится в помещении", - отметил он.

По его словам, эти договоренности не были выполнены. Парубий считает, что люди, которые были на переговорах, были несамостоятельные и подчинялись приказам российских кураторов.

"По моему убеждению, эти люди были несамостоятельные. Более того, насколько мне известно, на определенном этапе уже прибыли группы из России и из Крыма, группы координаторов из ГРУ и ФСБ... С перехваченных данных я четко понимал, что российские кураторы делают все возможное, чтобы не допустить каких-либо согласований и главное, чтобы не допустить освобождения помещений", - сообщил он.

Он отметил, что в целом переговоры длились 6-7 дней. Боевики сообщили, что в дальнейшем способны принимать решений и вести дальнейшие переговоры.

Как сообщал УНН, 5 июля Старобельский районный суд Луганской области начал допрос председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий по делу бывшего народного депутата Александра Ефремова.

Во время допроса он в частности рассказал о обстоятельства захвата боевиками здания СБУ в Луганске в 2014 году.