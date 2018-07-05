Бойовики готові були залишити приміщення СБУ в Луганську в обмін на амністію – Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Бойовики готові були здати частину зброї та залишити приміщення СБУ в Луганську в 2014 році в обмін на амністію. Про це голова Верховної ради України Андрій Парубій заявив на допиті в суді на колишнім головою фракції "Партії Регіонів" Олександром Єфремовим, передає УНН.
“На певному етапі вони повідомили, що згодні здати частину зброї, залишити частину приміщення, якщо будуть сигнали, що держава готова їм гарантувати приміщення. Тоді я зв’язався з в.о. головнокомандуючого Олександром Турчиновим, і Турчинов підтвердив позицію, що якщо вони здадуть зброю, люди, які не вчинили злочин, можуть бути амністовані його указом”, — повідомив Парубій.
“На певному етапі переговорів ми навіть склали певний документ, де зазначалось, що вони є громадянами України, готові до роззброєння у випадку, якщо буде надана амністія тим, хто знаходиться в приміщенні”, — зазначив він.
За його словами, ці домовленості не були виконані. Парубій вважає, що люди, які були на перемовинах, були несамостійні і підкорялись наказам російських кураторів.
“На моє переконання, ці люди були несамостійні. Більш того, наскільки мені відомо, на певному етапі вже прибули групи з Росії і з Криму, групи координаторів з ГРУ і ФСБ... З перехоплених даних я чітко розумів, що російські куратори роблять все можливе, щоб не допустити будь-яких узгоджень і головне, щоб не допустити звільнення приміщень”, — повідомив він.
Він зазначив, що загалом переговори тривали 6-7 днів. Бойовики повідомили, що надалі не здатні приймати рішень та вести подальші переговори.
Як повідомляв УНН, 5 липня Старобільський районний суд Луганської області почав допит голови Верховної Ради України Андрія Парубія у справі колишнього народного депутата Олександра Єфремова.
Під час допиту він зокрема розповів про обставини захоплення бойовиками приміщення СБУ в Луганську в 2014 році.