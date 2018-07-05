Бойовики готові були залишити приміщення СБУ в Луганську в обмін на амністію – Парубій

“На певному етапі вони повідомили, що згодні здати частину зброї, залишити частину приміщення, якщо будуть сигнали, що держава готова їм гарантувати приміщення. Тоді я зв’язався з в.о. головнокомандуючого Олександром Турчиновим, і Турчинов підтвердив позицію, що якщо вони здадуть зброю, люди, які не вчинили злочин, можуть бути амністовані його указом”, — повідомив Парубій.

“На певному етапі переговорів ми навіть склали певний документ, де зазначалось, що вони є громадянами України, готові до роззброєння у випадку, якщо буде надана амністія тим, хто знаходиться в приміщенні”, — зазначив він.

За його словами, ці домовленості не були виконані. Парубій вважає, що люди, які були на перемовинах, були несамостійні і підкорялись наказам російських кураторів.

“На моє переконання, ці люди були несамостійні. Більш того, наскільки мені відомо, на певному етапі вже прибули групи з Росії і з Криму, групи координаторів з ГРУ і ФСБ... З перехоплених даних я чітко розумів, що російські куратори роблять все можливе, щоб не допустити будь-яких узгоджень і головне, щоб не допустити звільнення приміщень”, — повідомив він.

Він зазначив, що загалом переговори тривали 6-7 днів. Бойовики повідомили, що надалі не здатні приймати рішень та вести подальші переговори.

Як повідомляв УНН, 5 липня Старобільський районний суд Луганської області почав допит голови Верховної Ради України Андрія Парубія у справі колишнього народного депутата Олександра Єфремова.

Під час допиту він зокрема розповів про обставини захоплення бойовиками приміщення СБУ в Луганську в 2014 році.