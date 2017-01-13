Боевики "ДНР" не отпустили задержанных ими подростков - И.Геращенко

По ее словам, вопрос об освобождении детей неоднократно поднимали на встречах Трехсторонней контактной группы в Минске. Подростков должны были отпустить еще до нового года, но этого не произошло, сказала Геращенко. Не помогло в этом вопросе и то, что Украина в одностороннем порядке передала в ОРДЛО 15 сторонников сепаратистов.

"Ради того, чтобы освободить в том числе подростков, Украина шла на жест доброй воли, когда в одностороннем порядке передала 15 человек для того, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников", - рассказала Ирина Геращенко.

Также уполномоченная президента Украины сообщила, что подростков нет возможности обменять, поскольку их родственники живут на неподконтрольной Украине территории, поэтому ставится вопрос только об их освобождении

12 сентября прошлого года боевики "ДНР" заявили, что разоблачили сеть "диверсантов", в которую входили исключительно подростки, якобы "завербованные Службой безопасности Украины". Подростков обвинили в том, что они в течение года взрывали автомобили, здания и военные части на оккупированной территории. В интернете боевики выложили видео, где дети признаются и раскаиваются в содеянном.

В СБУ назвали это очередным информационным "вбросом" сепаратистов. Власти Украины призвала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) вмешаться в ситуацию.

22 декабря Ирина Геращенко сообщила, что на заседании гуманитарной подгруппы была достигнута договоренность с представителями сепаратистов об освобождении подростков. "С осторожным оптимизмом констатирую, что имеем обещание, что подростки, задержанные за "диверсионную деятельность", новогодние праздники встретят в кругу семьи", - сообщила тогда уполномоченная президента.