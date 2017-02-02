Боевики больше часа не пропускали миссию ОБСЕ с А.Хугом в Ясиноватую

"А.Хуг договорился с СЦКК работать сегодня на ДФС (Донецкая фильтровальная станция - ред.) - помочь установлению локального прекращения огня, чтобы ремонтные работы начались. Так называемая "ДНР" не предоставила доступ СММ в Ясиноватую/ДФС", - отметили в СММ.

В миссии отметили, что страдают люди, а СММ не может попасть на станцию ​​и выполнять свою работу.

"После более 1,5 часа ожидания патрулю СММ ОБСЕ с А.Хугом позволили пройти. Теперь на пути к железнодорожной станции в Ясиноватой", - указали в миссии, призвав позволить СММ выполнять свою работу и не препятствовать их доступу.