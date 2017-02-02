Бойовики більше години не пропускали місію ОБСЄ з А.Хугом до Ясинуватої
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Бойовики "ДНР" більше години не пропускали спеціальну моніторингову місію ОБСЄ на чолі з першим заступником голови СММ Александром Хугом до Ясинуватої. Про це повідомляє прес-служба місії, передає УНН.
"А.Хуг домовився з СЦКК працювати сьогодні на ДФС (Донецька фільтрувальна станція - ред.) – допомогти встановленню локального припинення вогню, щоб ремонтні роботи розпочались. Так звана "ДНР" не надала доступ СММ в Ясинувату/ДФС", - зазначили у СММ.
У місії наголосили, що страждають люди, а СММ не може потрапити на станцію і виконувати свою роботу.
"Після більше 1,5 години очікування патрулю СММ ОБСЄ з А.Хугом дозволили пройти. Тепер на шляху до залізничної станції у Ясинуватій", - вказали у місії, закликавши дозволити СММ виконувати свою роботу і не перешкоджати їх доступу.