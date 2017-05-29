Боевики 16 раз обстреляли позиций сил АТО на Донбассе - штаб

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39409 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 95509 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 110518 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 123458 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 143702 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159421 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122880 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138728 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189743 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291015 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
3.6м/с
75%
Популярные новости

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26878 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27044 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

7 апреля, 16:31 • 13627 просмотра

Во Франции задержали внука короля Румынии по делу о коррупции

7 апреля, 16:36 • 12907 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 12450 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186990 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243583 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 445206 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398380 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483305 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27049 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26882 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41997 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64341 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70665 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Боевики 16 раз обстреляли позиций сил АТО на Донбассе - штаб

Киев • УНН

 • 7727 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В течение сегодняшнего дня боевики 16 раз обстреливали позиции сил украинских военных на Донбассе, потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины не было. Об этом сказал сегодня на брифинге прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Боевики 16 раз обстреляли позиций сил АТО на Донбассе - штаб

"Обстановка в районе проведения АТО остается напряженной, однако предусмотренной и полностью контролируемой украинским защитниками. С начала суток подразделения российско-оккупационных бандформирований 16 раз применяли оружие против подразделений ВС Украины, в частности, дважды использовали запрещено минского соглашениями тяжелое артиллерийское вооружение", - говорится в сообщении штаба АТО.

Также сообщается, что на приморском направлении, на этом участке линии соприкосновения в полтретьего ночи незаконные вооруженные формирования в течение тридцати минут обстреливали оборонительные укрепления украинских воинов под Красногоровка из тяжелых артиллерийских систем калибра 122 и 152 мм.

"Более полутора десятка смертоносных боеприпасов разорвались вблизи наших позиций. К счастью, никто из украинских воинов не пострадал.

На том же направлении боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Гнутово, Водяного и Марьинки. Наши опорные пункты у Широкино противник обстрелял из минометов калибра 82 мм. Вблизи Красногоровки и Марьинки днем ​​вели огонь вражеские снайперы и пулеметчики", - отметили в штабе.

Отмечается также, что на донецком направлении ситуация несколько стабилизировалась, но враждебные обстрелы не прекратились. В частности, на рассвете пророссийские бандформирования осуществили обстрел укреплений ВС Украины в пригороде Авдеевки из минометов различных калибров, в том числе и запрещенных, гранатометов и стрелкового оружия.

"Еще раньше под вражеский обстрел из стрелкового оружия попали наши позиции в районе н.п. Каменка. А в полдень бандиты ударили из 82-мм минометов и легкого вооружения по одному из опорных пунктов недалеко Троицкого", - отметили в пресс-центре.

Также сообщается, что на луганском направлении с начала суток враг чаще всего применял оружие против украинских воинов, которые держат оборону у Крымском. Там он применял гранатометы различных модификаций и крупнокалиберные пулеметы. Также с пехотного вооружения противник вел огонь у Малинового и Донца. Бойцов сил АТО, которые несут службу у поселка Новотошковское, вицилював вражеский снайпер.

"С начала суток среди военнослужащих ВС Украины потерь не было", - добавили в пресс-сцентри штаба АТО.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне АТО семь украинских военных получили ранения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия
Brent
$64.60
Bitcoin
$79,166.70
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,995.44
Ethereum
$1,577.45