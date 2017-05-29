Боевики 16 раз обстреляли позиций сил АТО на Донбассе - штаб

"Обстановка в районе проведения АТО остается напряженной, однако предусмотренной и полностью контролируемой украинским защитниками. С начала суток подразделения российско-оккупационных бандформирований 16 раз применяли оружие против подразделений ВС Украины, в частности, дважды использовали запрещено минского соглашениями тяжелое артиллерийское вооружение", - говорится в сообщении штаба АТО.

Также сообщается, что на приморском направлении, на этом участке линии соприкосновения в полтретьего ночи незаконные вооруженные формирования в течение тридцати минут обстреливали оборонительные укрепления украинских воинов под Красногоровка из тяжелых артиллерийских систем калибра 122 и 152 мм.

"Более полутора десятка смертоносных боеприпасов разорвались вблизи наших позиций. К счастью, никто из украинских воинов не пострадал.

На том же направлении боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Гнутово, Водяного и Марьинки. Наши опорные пункты у Широкино противник обстрелял из минометов калибра 82 мм. Вблизи Красногоровки и Марьинки днем ​​вели огонь вражеские снайперы и пулеметчики", - отметили в штабе.

Отмечается также, что на донецком направлении ситуация несколько стабилизировалась, но враждебные обстрелы не прекратились. В частности, на рассвете пророссийские бандформирования осуществили обстрел укреплений ВС Украины в пригороде Авдеевки из минометов различных калибров, в том числе и запрещенных, гранатометов и стрелкового оружия.

"Еще раньше под вражеский обстрел из стрелкового оружия попали наши позиции в районе н.п. Каменка. А в полдень бандиты ударили из 82-мм минометов и легкого вооружения по одному из опорных пунктов недалеко Троицкого", - отметили в пресс-центре.

Также сообщается, что на луганском направлении с начала суток враг чаще всего применял оружие против украинских воинов, которые держат оборону у Крымском. Там он применял гранатометы различных модификаций и крупнокалиберные пулеметы. Также с пехотного вооружения противник вел огонь у Малинового и Донца. Бойцов сил АТО, которые несут службу у поселка Новотошковское, вицилював вражеский снайпер.

"С начала суток среди военнослужащих ВС Украины потерь не было", - добавили в пресс-сцентри штаба АТО.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне АТО семь украинских военных получили ранения.