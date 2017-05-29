Боевики 16 раз обстреляли позиций сил АТО на Донбассе - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В течение сегодняшнего дня боевики 16 раз обстреливали позиции сил украинских военных на Донбассе, потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины не было. Об этом сказал сегодня на брифинге прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.
"Обстановка в районе проведения АТО остается напряженной, однако предусмотренной и полностью контролируемой украинским защитниками. С начала суток подразделения российско-оккупационных бандформирований 16 раз применяли оружие против подразделений ВС Украины, в частности, дважды использовали запрещено минского соглашениями тяжелое артиллерийское вооружение", - говорится в сообщении штаба АТО.
Также сообщается, что на приморском направлении, на этом участке линии соприкосновения в полтретьего ночи незаконные вооруженные формирования в течение тридцати минут обстреливали оборонительные укрепления украинских воинов под Красногоровка из тяжелых артиллерийских систем калибра 122 и 152 мм.
"Более полутора десятка смертоносных боеприпасов разорвались вблизи наших позиций. К счастью, никто из украинских воинов не пострадал.
На том же направлении боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Гнутово, Водяного и Марьинки. Наши опорные пункты у Широкино противник обстрелял из минометов калибра 82 мм. Вблизи Красногоровки и Марьинки днем вели огонь вражеские снайперы и пулеметчики", - отметили в штабе.
Отмечается также, что на донецком направлении ситуация несколько стабилизировалась, но враждебные обстрелы не прекратились. В частности, на рассвете пророссийские бандформирования осуществили обстрел укреплений ВС Украины в пригороде Авдеевки из минометов различных калибров, в том числе и запрещенных, гранатометов и стрелкового оружия.
"Еще раньше под вражеский обстрел из стрелкового оружия попали наши позиции в районе н.п. Каменка. А в полдень бандиты ударили из 82-мм минометов и легкого вооружения по одному из опорных пунктов недалеко Троицкого", - отметили в пресс-центре.
Также сообщается, что на луганском направлении с начала суток враг чаще всего применял оружие против украинских воинов, которые держат оборону у Крымском. Там он применял гранатометы различных модификаций и крупнокалиберные пулеметы. Также с пехотного вооружения противник вел огонь у Малинового и Донца. Бойцов сил АТО, которые несут службу у поселка Новотошковское, вицилював вражеский снайпер.
"С начала суток среди военнослужащих ВС Украины потерь не было", - добавили в пресс-сцентри штаба АТО.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне АТО семь украинских военных получили ранения.