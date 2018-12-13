Боевые корабли США в Черном море: Пентагон не дал прямого ответа

"Мы призываем Россию уважать международное право и не препятствовать или притеснять законное движение Украины через Керченский пролив и Азовское море, и де-ескалировать созданную ею напряженность", - отметили в Пентагоне.

В то же время на уточняющий вопрос журналиста по подготовке шагов, необходимых для направления кораблей ВМС в Черное море в свете инцидента в Керченском проливе, в ведомстве отметили, что не комментируют движения американского флота до их непосредственного осуществления.



"Мы не обсуждаем возможные будущие движения судов. США осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Конвенции Монтре", - добавили в Пентагоне.



Так, ранее телеканал CNN сообщил, ссылаясь на источники, что командование Вооруженными силами США направило в Госдепартамент запрос о том, чтобы сообщить Турции о планах отправки американских кораблей в Черное море.



Как пояснила телекомпания Конвенция Монтре от 1936 обязывает США минимум за 15 дней сообщить Турцию о возможности прохода американских кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Средиземное море с Черным морем. Согласно положениям Конвенции Монтре, военные корабли не черноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.