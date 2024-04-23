Боты генерируют почти половину интернет-трафика, создавая растущие угрозы
Киев • УНН
Боты сгенерировали 49,6% всего интернет-трафика в 2023 году, что является самым высоким показателем с момента начала мониторинга в 2013 году, согласно отчету Imperva Bad Bot Report компании Thales.
Сейчас боты генерируют почти половину всего интернет-трафика. Об этом сообщается в отчете Imperva Bad Bot Report от Thales, передает УНН.
Детали
По данным последнего отчета от Imperva, впервые в истории почти половина всего интернет-трафика уже генерируется ботами. В 2023 году эта цифра достигла 49,6%, что на 2% выше, чем в предыдущем году. Это самый высокий уровень, о котором сообщалось с момента начала мониторинга автоматизированного трафика в 2013 году.
Боты являются одной из самых распространенных и растущих угроз, с которыми сталкивается каждая отрасль. От простого сканирования веб-сайтов до злонамеренного захвата учетных записей, спама и отказа в обслуживании, боты негативно влияют на доходы организации, ухудшая качество онлайн-сервисов и требуя дополнительных инвестиций в инфраструктуру и поддержку клиентов. Организации должны активно бороться с угрозой плохих ботов, поскольку злоумышленники сосредотачиваются на злоупотреблениях, связанных с API, которые могут привести к компрометации учетной записи или похищению данных
По информации, 5 год подряд доля веб-трафика, связанного с плохими ботами, выросла до 32% в 2023 году с 30,2% в 2022 году. Между тем, трафик от пользователей-людей снизился до 50,4%.
Следовательно, в отчете Imperva зафиксировано несколько ключевых тенденций.
Во-первых, использование простых ботов на основе генеративного искусственного интеллекта выросло до 39,6% в 2023 году. Это стало возможным благодаря быстрому внедрению больших языковых моделей и технологий, позволяющих обучать ботов выполнять различные задачи, включая атаки на веб-сайты и программы.
Вторая ключевая тенденция заключается в росте атак на учетные записи пользователей. Количество таких атак выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом, с большинством попыток направленных на конечные точки API.
Кроме того, использование местных провайдеров для генерации вредоносного трафика также возросло до 25,8%.
Отчет Imperva Bad Bot 2024 подчеркивает необходимость усиления мер по кибербезопасности и разработки новых стратегий борьбы с ростом автоматизированных угроз в большом масштабе в онлайн-среде.
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