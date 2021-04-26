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Борняков: Дия City сочетает интересы индустрии, государства и ІТ-работников

Борняков: Дия City сочетает интересы индустрии, государства и ІТ-работников

Киев  •  УНН

 • 10216 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Заместитель Министра цифровой трансформации, руководитель проекта Дия City Александр Борняков подробно рассказал о том, какие изменения претерпел проект после доработки с ІТ-сообществом, чем будут выгодны гиг-контракты и почему концепция будет добывать все больше сторонников.

“Наша цель сделать Дия City максимально привлекательным, чтобы компании были заинтересованы в резидентстве... Это касается как налогов, так и механизмов защиты бизнеса”, — написал заместитель Министра цифровой трансформации в своей колонке.

Он подчеркнул, что отношение индустрии к проекту было весьма неоднозначным. Стремясь учесть инициативы представителей бизнеса и создать удобный специальный режим для ІТ в Восточной Европе, в проект было внесено немало изменений.

Ссылаясь на обновленную редакцию основного законопроекта о Дия City № 4303, Борняков в своей колонке подчеркнул, что государственные функции в рамках спецрежима будут сведены к минимуму. Министерство цифровой трансформации имеет право только получать информацию из открытых источников, констатировать соответствие будущих резидентов установленным критериям, а также давать разъяснения. Перечень критериев резидентства будет определен Законом и никто не сможет изменять его в ручном режиме.

Также он разъяснил, что для стартапов созданы максимально лояльные условия присоединения к Дия City: требования по зарплатам должны быть выполнены через полгода после вступления, а по штату — через год. Впрочем, вероятно, эти нормы будут отсрочены.

Борняков отметил, что вокруг концепции много откровенных спекуляций, распространяются заблуждения и фейки, в частности относительно якобы запрета фриланса, работы с ФОТ, обязательного дорогостоящего аудита и сложной процедуры присоединения или выхода из специального режима. Он пишет, что норма о аудиторском заключении действительно была спорным вопросом, но в законопроекте предусмотрено только предоставление аудиторского заключения о соответствии критериям, а это проще и значительно дешевле. Идея Дия City всегда базировалась на добровольной основе, так Борняков обещает, что выйти из специального режима будет так же легко как и присоединиться к нему, более того — при добровольном выходе никто не будет доначислять налоги.

“Дия City не предусматривает никаких запретов. Введение спецрежима не означает, что сотрудничество ІТ-компаний с ФОТ будет ограничено. Вне Дия City ничего меняться не будет. В рамках спецрежима будет действовать новая форма найма — гиг-контракты” — разъяснил заместитель Министра цифровой трансформации, добавив, что до окончания переходного периода работа с ФОТ не будет ограничиваться, а после — будет действовать норма, по которой на выплаты ФЛП может идти не более 20 % расходов компании. Зато, создатели проекта Дия City отмечают преимущества гиг-контрактов, предоставляющих сотрудникам социальные гарантии, как больничные, оплачиваемые отпуска, нормированные рабочие дни и тому подобное.

Александр Борняков выразил уверенность, что когда все эти механизмы заработают, сторонников Дия City будет значительно больше, ведь вместе со всеми вышеприведенными преимуществами, идет выгодная налоговая нагрузка в виде НДФЛ — 5% вместо нынешних 18%, ЕСВ — 22% от минимальной заработной платы и военный сбор — 1.5%. Более того, компании-резиденты смогут выбирать, корпоративный налог платить — налог на прибыль (18%) или налог на выведенный капитал (9%).

Напомним, что 5 апреля 2021 года Министр цифровой трансформации Михаил Федоров провел презентацию специального правового режима для IT-индустрии Дия City. Доработанный законопроект № 4303 о Дия City был одобрен в первом чтении 227 депутатами 15 апреля 2021 года.

Для IТ-бизнеса введение Дия City означает упрощение налогообложения, имплементацию лучших мировых практик и новый подход к системе трудоустройства.

Украинские Национальные Новости

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