Большинство того высокоспециализированного оборудования, которое было исключительно в "Охматдете", удалось сохранить. Однако, многие аппараты диализа, в корпусе куда попала ракета, повреждены, придавлены плитами. Об этом рассказал во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

Детали

Пока по уникальному мы можем говорить, что большинство того высокоспециализированного оборудования, которое было исключительно в "Охматдете", удалось сохранить, потому что там где оперблоки стоят мы увидели, что они не в том блоке, который подвергся основному поражению. Мы сейчас проводим аудит оборудования - сказал Ляшко.

Министр МВД Игорь Клименко отметил, что многие аппараты диализа, в корпусе куда попала ракета, повреждены, придавлены плитами.

Уже специалисты будут решать, ремонтировать или закупать новое - добавил Клименко.

Напомним

Количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву возросло до 25. Всего от российских оккупантов погибло 36 человек.