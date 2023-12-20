Большинство украинцев хотят, чтобы коррупционеров наказывали как можно быстрее, даже за нарушение закона - опрос

55 процентов опрошенных взрослых людей считают, что коррупционеры заслуживают скорейшего наказания, даже если оно произойдет из-за нарушения закона. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, пишет УНН.



Детали

В течение 29 ноября-9 декабря КМИС провел телефонный опрос 1031 респондента, проживающих на всех подконтрольных Украине территориях. Согласно результатам исследования 55% респондентов хотят как можно более быстрого наказания коррупционеров, даже если это будет из-за нарушения законов. Другого мнения, что надо наказывать по закону, даже если это займет много времени, придерживаются 42% украинцев. Аналогичный опрос проводился в 2020 году.

Тогда радикальные взгляды имели всего 25% респондентов. Также наблюдается взаимозависимость между мнениями о наказании коррупционеров при любых условиях и доверием людей к правовой системе. Так, среди респондентов, которые доверяют судам, 41% говорят о необходимости как можно более быстрого наказания. В то же время среди респондентов, которые не доверяют судам, таких 63%. Подобная тенденция прослеживается и в отношении доверия к полиции.

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