Большинство украинцев хотят, чтобы коррупционеров наказывали как можно быстрее, даже за нарушение закона - опрос
Киев • УНН
Опрос КМИС показывает, что 55% украинцев хотят быстрого наказания для коррупционеров, даже если это означает нарушение закона, тогда как 42% предпочитают судебный процесс, даже если он будет медленным. Доверие к правовой системе влияет на эти взгляды.
55 процентов опрошенных взрослых людей считают, что коррупционеры заслуживают скорейшего наказания, даже если оно произойдет из-за нарушения закона. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, пишет УНН.
Детали
В течение 29 ноября-9 декабря КМИС провел телефонный опрос 1031 респондента, проживающих на всех подконтрольных Украине территориях. Согласно результатам исследования 55% респондентов хотят как можно более быстрого наказания коррупционеров, даже если это будет из-за нарушения законов. Другого мнения, что надо наказывать по закону, даже если это займет много времени, придерживаются 42% украинцев. Аналогичный опрос проводился в 2020 году.
Тогда радикальные взгляды имели всего 25% респондентов. Также наблюдается взаимозависимость между мнениями о наказании коррупционеров при любых условиях и доверием людей к правовой системе. Так, среди респондентов, которые доверяют судам, 41% говорят о необходимости как можно более быстрого наказания. В то же время среди респондентов, которые не доверяют судам, таких 63%. Подобная тенденция прослеживается и в отношении доверия к полиции.
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Большинство украинцев хотят, чтобы коррупционеров наказывали как можно быстрее, даже за нарушение закона - опрос
Опрос КМИС показывает, что 55% украинцев хотят быстрого наказания для коррупционеров, даже если это означает нарушение закона, тогда как 42% предпочитают судебный процесс, даже если он будет медленным. Доверие к правовой системе влияет на эти взгляды.
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