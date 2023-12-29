Большинство территории Украины охватила воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждают о запуске вражеских ракет

Часть Украины снова охватила воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждают о запуске вражеских ракет после поднятия врагом в воздух самолетов Ту-22м3, пишет УНН.

Детали

Воздушная тревога объявлена в Киеве и большинстве областей Украины, кроме западных.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

"Ракеты из Курской области на Сумскую область", - указали в ВС ВСУ, добавив позже: "Направление движения на Черкассы".

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