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Большинство территории Украины охватила воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждают о запуске вражеских ракет

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 12:57  •  20005 просмотра

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Украина находится в состоянии воздушной тревоги из-за угрозы ракетных пусков с вражеских самолетов Ту-22М3

Часть Украины снова охватила воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждают о запуске вражеских ракет после поднятия врагом в воздух самолетов Ту-22м3, пишет УНН.

Детали

Воздушная тревога объявлена в Киеве и большинстве областей Украины, кроме западных.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

"Ракеты из Курской области на Сумскую область", - указали в ВС ВСУ, добавив позже: "Направление движения на Черкассы".

Масштабная атака рф на Украину: 18 человек погибли, среди них - ребенок. 132 получили ранения - Нацполиция 29 декабрь 2023, 11:57 • 19237 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Більшість території України охопила повітряна тривога. ПС ЗСУ попереджають про запуск ворожих ракет
Most of Ukraine's territory is on air alert. Ukrainian air force warns of enemy missile launch
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От смерти до лекой диареи: оккупантам в Мариуполе запретили продавать алкоголь из-за отравления

Российским военным в Мариуполе грозит запрет на употребление алкоголя после отравлений, приводящих к болезням и смертям.

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Российский ракетный удар по Киеву унес четвертую жертву; поисковые работы продолжаются.

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Правительство Украины реформировало оплату труда государственных служащих и сократило вакансии, что позволит высвободить около 8 миллиардов гривен на безопасность и оборону в 2024 году.

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россияне в обед обстреляли Херсон: ранены два человека

В результате российских обстрелов в Херсоне ранения получили двое гражданских; повреждены жилые дома и общежитие.

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