Большинство территории Украины охватила воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждают о запуске вражеских ракет
Киев • УНН
Украина находится в состоянии воздушной тревоги из-за угрозы ракетных пусков с вражеских самолетов Ту-22М3
Часть Украины снова охватила воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждают о запуске вражеских ракет после поднятия врагом в воздух самолетов Ту-22м3, пишет УНН.
Детали
Воздушная тревога объявлена в Киеве и большинстве областей Украины, кроме западных.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
"Ракеты из Курской области на Сумскую область", - указали в ВС ВСУ, добавив позже: "Направление движения на Черкассы".
Масштабная атака рф на Украину: 18 человек погибли, среди них - ребенок. 132 получили ранения - Нацполиция 29 декабрь 2023, 11:57 • 19237 просмотров
Большинство территории Украины охватила воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждают о запуске вражеских ракет
Украина находится в состоянии воздушной тревоги из-за угрозы ракетных пусков с вражеских самолетов Ту-22М3.
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