Больше всего фейковых сообщений о "контрабанде западного оружия" из Украины рф направила на Чехию

За последние полтора года больше всего дезинформационных сообщений о "контрабанде западного оружия" из Украины россия направила на Чехию. Об этом сообщила лидер проекта VoxChek Светлана Слипченко при обсуждении исследования "Черный рынок оружия", передает корреспондент УНН.

Примечательно, что несмотря на то, что среди всех нарративов и всей дезинформации, больше всего дезинформационных российских сообщений об Украине было направлено на Польшу, то именно по "контрабанде западного оружия" больше всего сообщений было направлено на Чехию - почти треть заявлений в рамках этого нарратива за последние полтора года. Польша в данном случае на втором месте почти с четвертью этих заявлений - рассказала Слипченко.

По ее словам, далее по 15% у Германии и Словакии, и менее 10% у Италии и Венгрии.

Эксперт отметила, что поскольку всплески подобных дезинформационных кампаний российской пропаганды совпадают с моментами выборов в этих странах, то вероятно, что рф будет активизировать усилия по дискредитации Украины и накануне выборов в Европарламент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Центр противодействия дезинформации: рф создает нарратив об Украине как "черном рынке"

Дополнение

Центр анализирует российскую дезинформационную кампанию под названием "Черный рынок оружия", которая была обнаружена в ходе мониторинга российского и международного информационного пространства.

Центр установил, что главной целью этой дезинформационной кампании является закрепление среди мировой аудитории устойчивого нарратива, что "Украина торгует предоставленным оружием" и является "основным фактором дестабилизации во всех горячих точках мира".

В ходе исследования Центр проанализировал 10862 сообщения на украинском, русском и других языках, во временном промежутке с 24 февраля 2022 года по 16 октября 2023 года включительно.