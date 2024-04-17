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"Больше не является памятником": Минкульт дал добро на демонтаж Арки дружбы народов
Министерство культуры и информационной политики Украины решило, что Арка "Свободы украинского народа" (Арка дружбы народов) в Киеве больше не является памятником, поэтому может быть демонтирована.
Из-за атаки рф на Чернигов уже 15 погибших, десятки пострадавших - ГСЧС
В Чернигове в результате российской атаки погибли 15 человек и 61 человек пострадал, в том числе 3 детей, 3 были спасены из-под завалов, поисковые работы продолжаются.
Зима вернулась: на горе Поп Иван ударили морозы и выпал снег
Во вторник, 17 апреля, на горе Поп Иван в Украине снова выпал снег, температура упала до -6°C. Ранее спасатели отметили, что на горе потеплело, в частности в последние дни температура держалась преимущественно выше 0°С.
Оккупанты не проводят на ЗАЭС в полном объеме ремонты и регламентные проверки - Котин
Ситуация на Запорожской АЭС ежедневно ухудшается из-за нехватки квалифицированного персонала, непроведения ремонтов и плановых проверок, отсутствия охлаждающей воды и линий электропередач, а также постоянной угрозы выхода из строя оборудования и аварий из-за некомпетентных действий неквалифицированного персонала, нанятого россиянами.
Федоров: на фронт передали 2 тысячи средств РЭБ ближнего действия
На фронт передали 2 000 единиц средств радиоэлектронной борьбы малой дальности украинской разработки для защиты военных позиций и глушения российских беспилотников.
Удар по аэродрому в оккупированном Джанкое: партизаны подтверждают поражение новой российской системы С-400
Ночью по территории аэродрома в оккупированном Крыму была осуществлена серия ударов. Партизаны подтверждают поражение новой российской системы противовоздушной обороны С-400 со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями других компонентов.
На оккупированных территориях россияне не могут найти коллаборационистов для работы в фейковых администрациях рф - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях россияне до сих пор не могут завершить формирование своих оккупационных администраций из-за нехватки желающих сотрудничать с Россией, поскольку большинство жителей выехали из региона или отказываются сотрудничать с врагом.
Торнадо обрушились на Средний Запад в США: двое пострадавших
Два человека пострадали и несколько зданий были повреждены в результате сильных штормов, вызвавших торнадо в некоторых частях штатов на Среднем Западе во вторник.
Расстрелял жителя Киевщины во время боев за столицу: решителя приговорили к 12 годам заключения
29-летний российский военный-контрактник, который во время боев за Киев расстрелял местного жителя, сядет на 12 лет за решетку.
ГУР атаковало завод в российском Татарстане, где производят Ту-22М и Ту-160М - источник
Украинские разведывательные беспилотники атаковали авиационный завод в российском Татарстане, где производятся и ремонтируются бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.