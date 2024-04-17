"Больше не является памятником": Минкульт дал добро на демонтаж Арки дружбы народов

Арка "Свободы украинского народа" (Арка дружбы народов) в Киеве больше не является памятником, поэтому может быть демонтирована, заявили в Министерстве культуры и информационной политики в среду, пишет УНН.

Министерство культуры и информационной политики своим приказом признало таким, что не подлежит занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, бывший объект культурного наследия - Монумент в ознаменование воссоединения Украины с россией, расположенный в г. Киеве в Крещатом парке. Этим решением монумент потерял статус памятника истории и может быть демонтирован - говорится в сообщении Минкульта.

В Минкульте отметили, что Арка дружбы народов в Киеве, установленная в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-й годовщины Октябрьского переворота 1917 года, относится к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу.

В министерстве со ссылкой на заключение Экспертной комиссии Украинского института национальной памяти по вопросам определения принадлежности объектов к символике российской имперской политики, отметили, что несмотря на переименование Киевским городским советом в "Арку Свободы украинского народа", монумент представляет исключительно советские идеологемы и коннотации, поэтому представляет угрозу национальной безопасности Украины.

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В заключении также говорится о том, что воплощенный в монументе миф о "воссоединении" двух "братских" народов не соответствует историческим реалиям. А в условиях широкомасштабного вторжения российской федерации в Украину этот миф активно используется для обоснования "законности" путинских территориальных претензий.

В Минкульте также отметили, что монумент является частью информационно-пропагандистской кампании кремля, чтобы сформировать у украинцев искаженные представления о якобы "исторической безгосударственности" украинского народа как "обломка" "разделенного русского народа", "искусственности" Украины как государства.

"В общественном сознании киевлян монумент отождествляется с советским режимом, не случайно жители столицы называют его "ярмом". Избавляясь от монументального "ярма", мы освобождаемся от остатков советской диктатуры и российского имперского влияния", - подытожил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Контекст

В Украинском институте национальной памяти говорят, что Арка дружбы народов в Киеве символизирует имперскую политику россии и подлежит демонтажу.

В Украинском институте национальной памяти объяснили, что экспертная комиссия только приняла решение о необходимости демонтажа Арки дружбы народов. Реализация этого решения и учет советов экспертной комиссии УИНП зависит от городской власти и Министерства культуры и информационной политики.

В Департаменте культуры КГГА заявляли ранее, что во время полномасштабной войны расходование значительных средств из городского бюджета на проведение работ по демонтажу арки "Свободы украинского народа" (Арка дружбы народов) не является самым насущным вопросом.