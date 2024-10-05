Больницам частично прекратили выплаты за пациентов, которые не обновили свои данные: СМИ сообщили детали

С 1 октября вступила в действие норма, согласно которой учреждениям первичной медицинской помощи прекратят выплаты за лечение пациентов, если те не подтвердили свою личность. Такой порядок предусмотрен Постановлением Кабинета министров №1394, передает УНН со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Согласно ему, до 1 октября украинцы, которые ранее заключили декларации с семейными врачами, педиатрами и терапевтами, должны были уточнить свои номера телефонов и регистрационные номера учетных карточек налогоплательщиков.

При отсутствии этих сведений в Электронной системе здравоохранения врачи больше не будут получать средства за помощь пациентам.

В значительной степени это касается детей, которые преимущественно не имеют индивидуального кода налогоплательщика, необходимого для верификации документа. В Министерстве здравоохранения в то же время уверяют, что пока изменения их обойдут стороной.

Национальная служба здоровья Украины сообщила, что продолжит финансировать медицинские учреждения за лечение пациентов младше 18 лет, даже если их данные не прошли верификацию в системе ЭСЗ.

В Минздраве объяснили, что такие меры внедряют для того, чтобы "обеспечить актуальность и достоверность данных пациентов".

"Сейчас верификация происходит путем обмена данными ЭСЗ с Государственным реестром физических лиц - налогоплательщиков (ГРФЛ) и Государственным реестром актов гражданского состояния граждан (ГРАГСГ)", - отметили в министерстве.

По данным НСЗУ, сейчас в системе обнаружили 4,9 млн неверифицированных пациентов, из которых 4,3 - украинцев в возрасте менее 18 лет. Процесс верификации детей осложнен тем, что большинство из них не получают ИНН.

"Минздрав и НСЗУ прилагает максимум усилий для того, чтобы медики продолжали получать выплаты за свою работу, а пациенты - медицинские услуги", - подчеркнули в Нацслужбе здоровья.