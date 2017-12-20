Болгария временно приостановила действие договора с российским "МиГ" из-за жалобы Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Болгария временно приостановила договор с российской компанией "МиГ" на общую сумму 49,3 млн долларов из-за жалобы украинской компании "Укринмаш". Как сообщает DW, об этом в среду, 20 декабря, сообщило министерство обороны Болгарии, передает УНН.
"Российская компания должна была в течение четырех лет переоснастить 15 старых истребителей "МиГ" для вооруженных сил Болгарии", - сказал министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов.
Каракачанов охарактеризовал жалобу "Укринмаша" как "попытку саботажа" соглашения болгарского оборонного ведомства с российской компанией. Болгария не объявляла конкурсов на обслуживание старых "МиГов".
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По словам Каракачанова, только русская компания может предоставить надежную техническую поддержку самолетам типа "МиГ", а "украинская компания не имеет лицензии, не имеет возможности осуществлять такие переоснащение".
Из-за того, что жалоба поступила к концу года, болгарскому минобороны придется ждать следующей возможности получить финансирование из госбюджета для переоснащения самолетов в течение трех-четырех месяцев.