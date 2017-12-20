Болгарія тимчасово призупинила дію угоди з російським "МіГ" через скаргу України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Болгарія тимчасово призупинила угоду з російською компанією "МіГ" на загальну суму 49,3 млн.дол. через скаргу української компанії "Укрінмаш". Як повідомляє DW, про це в середу, 20 грудня, повідомило міністерство оборони Болгарії, передає УНН.
“Російська компанія мала впродовж чотирьох років переоснастити 15 старих винищувачів "МіГ" для збройних сил Болгарії”, — сказав міністр оборони Болгарії Красімір Каракачанов.
Каракачанов охарактеризував скаргу “Укрінмашу” як “спробу саботажу” угоди болгарського оборонного відомства з російською компанією. Болгарія не оголошувала конкурсів на обслуговування старих “МіГів”.
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За словами Каракачанова, тільки російська компанія може надати надійну технічну підтримку літакам типу “МіГ”, а “українська компанія не має ліцензії, не має спроможності здійснювати такі переоснащення”.
Через те, що скарга надійшла під кінець року, болгарському міноборони доведеться чекати наступної нагоди отримати фінансування з держбюджету для переоснащення літаків впродовж трьох-чотирьох місяців.