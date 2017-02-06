Болгарин пытался незаконно провезти через Украину военную радиостанцию

Глыбокский районный суд признал виновным 61-летнего гражданина Республики Болгария в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.

Досудебным расследования установлено, что 11.09.2016 года указанный гражданин, следуя из Республики Беларусь в Республику Болгария транзитом через территорию Украины, пытался умышленно, в нарушение порядка осуществления международных передач товаров через границу, вывезти оборудование, которое может использоваться для создания оружия, военной и специальной техники , а именно военную радиостанцию ​​модели Р-123М.

В ходе досудебного расследования мужчина свою вину признал и подписал с прокурором соглашение о признании виновности. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.