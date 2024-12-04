Более сотни боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ
Киев • УНН
За минувшие сутки произошло 119 боевых столкновений на разных направлениях. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении - 29.
Всего с начала суток произошло 119 боевых столкновений. Россияне совершили 29 атак на Покровском направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб.
Покровское направление
россияне совершили 29 атак в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки и других. Украинские войска отбили 25 атак, потери врага уточняются.
Сумщина и Черниговщина
Враг с территории россии совершил артиллерийские обстрелы, пострадали районы населенных пунктов Александовка, Нововасильевка, Майское и Камень.
Харьковское направление
российские войска пять раз штурмовали в районе Волчанска и Глубокого, из которых четыре атаки были отбиты украинскими защитниками. Бой продолжается.
Купянское направление
Оккупанты 12 раз атаковали позиции украинских войск в районах Кучеровки, Синьковки, Петропавловки и других. Десять боев еще продолжаются.
Лиманское направление
российские силы совершили девять атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Дружелюбовки и других населенных пунктов, шесть боев продолжаются.
Торецкое направление
Враг пытался вытеснить украинские подразделения с занятых позиций в районе Торецка, отбито четыре атаки.
Кураховское направление
Продолжаются бои вблизи Сонцовки, Берестков, Курахово и других, отбито 18 атак, 12 еще продолжаются.
Времовское направление
Противник совершил 10 атак вблизи Зеленого Поля, Новодаревки, Константинопольского и Сухих можжевельников.
Приднепровское направление
Три попытки прорыва позиций украинских сил оказались безрезультатными.
Курщина
Защитники Украины отбили 12 атак врага, бои продолжаются.
Оккупанты продолжают обстрелы по Северскому, Краматорскому, Гуляйпольскому, Ореховскому и Приднепровскому направлениям, применяя артиллерию и другие средства.