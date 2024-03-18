Почти полутора тысячи оккупантов: Легион "Свобода россии" назвал потери рф в боях в белгородской и курской областях

Во время боев на территории курской и Белгородской областей в плен взяли почти три десятка российских военных. Об этом заявили говорится в заявлении Легиона "Свобода России", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на утро 18 марта потери армии россии в приграничье составили: 613 убитыми, 829 ранеными, еще 27 человек попали в плен.

За несколько дней проведения ограниченной военной операции на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск, наш противник понес огромные потери в живой силе и технике. Кремлевские солдаты деморализованы массовой гибелью своих сослуживцев, которые стали бессмысленными жертвами больных путинских амбиций - говорится в заявлении Легиона.

Твои "выборы" давно уже превратились в полный фарс: Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон записали обращение к путину

Согласно информации бойцов "Свобода России" было уничтожено:

[7 танков,

20 БМП,

6 гаубиц Д-30,

4 бронетранспортера,

[четыре миномета,

2 противотанковые пушки "Рапира",

2 самоходные артиллерийские установки "Мста-С",

2 беспилотника Zala,

одна реактивная система "Град",

противотанковый гранатомет,

станцию радиоэлектронной борьбы,

ретранслятор,

[2 бронемашины,

2 экскаватора,

57 автомобилей

и комплекс наблюдения "Муром".

Также уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в н.п. Горьковский и тому подобное.

Напомним

В легионе "Свобода россии" заявили, что совместно с ичкерийскими добровольцами взяли под контроль село Горьковское в Белгородской области.