Более 60 мигрантов погибли в кораблекрушении у берегов Ливии

По меньшей мере 61 человек погиб в результате кораблекрушения у берегов Ливии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение ливийского отделения Международной организации по миграции, передает УНН.

61 мигрант, в том числе женщины и дети, погибли после трагического кораблекрушения у берегов Ливии говорится в сообщении.

По информации, большинство пассажиров затонувшей лодки были гражданами Нигерии, Гамбии и других африканских стран.

Представители Международной организации по миграции оказали медицинскую помощь выжившим, 25 человек были направлены в центр содержания неподалеку от Триполи.

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