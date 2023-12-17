Более 60 мигрантов погибли в кораблекрушении у берегов Ливии
Киев • УНН
По меньшей мере 61 мигрант, в том числе женщины и дети, погибли в результате кораблекрушения у ливийского побережья, большинство жертв - выходцы из Нигерии и Гамбии. Двадцать пять спасенных получили медицинскую помощь и были отправлены в центр содержания под стражей вблизи Триполи.
По меньшей мере 61 человек погиб в результате кораблекрушения у берегов Ливии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение ливийского отделения Международной организации по миграции, передает УНН.
61 мигрант, в том числе женщины и дети, погибли после трагического кораблекрушения у берегов Ливии
По информации, большинство пассажиров затонувшей лодки были гражданами Нигерии, Гамбии и других африканских стран.
Представители Международной организации по миграции оказали медицинскую помощь выжившим, 25 человек были направлены в центр содержания неподалеку от Триполи.
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Более 60 мигрантов погибли в кораблекрушении у берегов Ливии
По меньшей мере 61 мигрант, в том числе женщины и дети, погибли в результате кораблекрушения у ливийского побережья, большинство жертв - выходцы из Нигерии и Гамбии. Двадцать пять спасенных получили медицинскую помощь и были отправлены в центр содержания под стражей вблизи Триполи.
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