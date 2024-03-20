Более 50% опрошенных поддерживают уголовное наказание любого сотрудничества с оккупационными администрациями - исследование

Большинство респондентов в социологическом исследовании группы "Рейтинг" поддерживают бессрочное наказание за сотрудничество с оккупационными администрациями - в виде лишения права занимать государственные должности и вести хозяйственную деятельность, передает УНН.



Детали

52% опрошенных в рамках исследования в контексте "российской вооруженной агрессии" считают, что уголовной ответственности подлежит любое сотрудничество с оккупационными администрациями, 47% - только то, которое привело к тяжелым последствиям и преступлениям.

Отношение респондентов к вопросам "коллаборационной деятельности" в опросе социологической группы "Рейтинг" выявило также следующие выводы:

Чаще всего к коллаборационной деятельности опрошенные относили пребывание на руководящих должностях в органах оккупационной власти (50 %), военную службу в рядах оккупационных вооруженных сил (47 %), участие в организации т.н. выборов и референдумов (46 %), службу в правоохранительных, судебных органах (32 %).

А также пребывание на любых должностях в органах оккупационного местного самоуправления.

Большинство (66 %) респондентов считают, что за взаимодействие с оккупационными властями необходимо ограничивать в занятии определенных должностей. Четвертая часть считают уместным применение штрафа; 20 % опрошенных выступают за ограничение участия в общественной жизни.

Должно быть бессрочным по мнению 66% опрошенных, наказание за сотрудничество с оккупационными администрациями, - речь идет о лишении права занимать государственные должности, или вести хозяйственную деятельность. Только 30% считают, что оно должно быть ограниченным во времени.

61 % респондентов считает, что степень и некриминальные формы наказания за коллаборационистскую деятельность должен определять суд. Около четверти считают, что такие решения должны принимать местные органы власти; жители общины непосредственно, более 20% - пострадавшие и их родственники.

Напомним,

Большинство украинцев видят общее будущее с жителями оккупированных Россией территорий в 2022 и 2014 годах, причем большинство готовы обсуждать формат этого будущего, свидетельствуют данные социологического опроса.

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