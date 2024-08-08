Более 40 тысяч украинцев сформировали военно-учетный документ через Дію

Более 40 тысяч украинцев сформировали военно-учетный документ на портале Дія с начала запуска сервиса, сообщили в четверг, 8 августа, в пресс-службе Дії, передает УНН.

В жизненных ситуациях - от трудоустройства на работу - до проезда блокпоста нужен военно-учетный документ с QR-кодом. Дія позаботилась, чтобы вы могли сформировать документ в несколько кликов на портале. Неделю как запустили сервис - и уже 40 000+ украинцев сформировали документ - говорится в сообщении.

В Дії также рассказали, что при необходимости можно его распечатать или хранить в электронной версии. Ведь документ из Дії имеет такую же юридическую силу, как и бумажный или приложение Резерв+. Это удобно, потому что каждый может проверить корректность информации в реестре Оберіг, в частности о бронировании, указали в Дії.

Дополнение

Чтобы получить документ необходимо: авторизоваться на портале Дія - сервис Военно-учетный документ- Подать заявление - подписать заявление электронной подписью.

В течение 10 минут получите документ в кабинет гражданина, добавили в Дії.

Напомним

С 30 июля на портале "Дія" теперь можно получить цифровой военно-учетный документ с QR-кодом. Он имеет такую же юридическую силу, как бумажный, и может использоваться для трудоустройства и прохождения проверок на блокпостах.