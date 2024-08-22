Более 4 тысяч абитуриентов с ВОТ поступили в украинские вузы в 2024 году

В украинские высшие учебные заведения в течение 2024 года поступили более 4 тысяч абитуриентов с временно оккупированных территорий и перемещенных с ВОТ. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий во время брифинга в четверг, передает УНН.

Мы сегодня говорили о 69 тысячах студентов, поступивших на бюджетные места. Квота 2, как раз речь идет о поступающих с временно оккупированных территорий, или перемещенных с временно оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию в течение 2024 года, - более 4 тысяч поступающих. Это на самом деле очень важная цифра, потому что это 4 тысячи детей, которые изъявили желание в условиях пребывания в оккупации, учиться в украинских учреждениях высшего образования - заявил Винницкий.

Заместитель министра образования подчеркнул важность того, что абитуриенты с ВОТ хотят учиться в украинских вузах, учитывая давление поступать в российские заведения.

Принимая во внимание, какое давление на них осуществляется, чтобы поступать в российские заведения, каждый из этих детей - это огромное сокровище, которым мы должны дорожить, и мы должны однозначно притягивать к себе через конкурентно способную систему высшего образования больше и больше наших граждан, которые сейчас оказались в разных ситуация по всему миру - добавил Винницкий.

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