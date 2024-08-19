Более 200 человек погибли в результате сильных дождей и наводнений в Пакистане По данным властей, более 200 человек погибли в результате сильного дождя и наводнения в Пакистане с начала сезона дождей в июле. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по данным службы чрезвычайных ситуаций Пакистана, около половины из 215 подтвержденных погибших - дети, а более 400 человек получили ранения.

Большинство смертельных случаев зафиксировано в центральной провинции Пенджаб, за которой следует северо-западный регион Хайбер-Пахтунхва, сообщает агентство.

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