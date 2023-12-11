Более 100 кг камней янтаря изъято при разоблачении группы незаконных янтарокопателей на Ринвенщине

В Ровенской области, в рамках уголовного производства по факту незаконных действий с янтарем, проведено 17 обысков у лиц, которые могут быть причастны к незаконной добыче "солнечного" камней. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Telegram Ровенской областной прокуратуры.

Сарненская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконных действий с янтарем на территории Сарненского района - говорится в сообщении.

Следователями установлено, что незаконную добычу янтаря проводили на территории природно-заповедного фонда в Сарненском районе. фонда в Сарненском районе. Позже янтарь дельцы перевозили на территорию Ровенского района для его дальнейшей реализации.

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Согласно официальной информации, в рамках уголовного производства осуществлено 17 обысков в жилых, нежилых помещениях и транспортных средствах лиц, которые могут быть причастными к указанным правонарушениям.

Во время обысков изъято более 100 кг камней янтаря-сырца различных фракций, средства его добычи. Также обнаружены телефоны, черновые записи и другие доказательства, которые свидетельствуют о причастности фигурантов производства к незаконному промыслу.

Сейчас назначена геммологическая экспертиза, а также решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество - информирует Ровенская областная прокуратура.

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