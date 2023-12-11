Более 100 кг камней янтаря изъято при разоблачении группы незаконных янтарокопателей на Ринвенщине
Киев • УНН
В Ровенской области во время 17 обысков, связанных с незаконной добычей и торговлей янтарем, правоохранители изъяли более 100 кг янтаря и соответствующее оборудование для его добычи.
В Ровенской области, в рамках уголовного производства по факту незаконных действий с янтарем, проведено 17 обысков у лиц, которые могут быть причастны к незаконной добыче "солнечного" камней. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Telegram Ровенской областной прокуратуры.
Сарненская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконных действий с янтарем на территории Сарненского района
Следователями установлено, что незаконную добычу янтаря проводили на территории природно-заповедного фонда в Сарненском районе. фонда в Сарненском районе. Позже янтарь дельцы перевозили на территорию Ровенского района для его дальнейшей реализации.
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Согласно официальной информации, в рамках уголовного производства осуществлено 17 обысков в жилых, нежилых помещениях и транспортных средствах лиц, которые могут быть причастными к указанным правонарушениям.
Во время обысков изъято более 100 кг камней янтаря-сырца различных фракций, средства его добычи. Также обнаружены телефоны, черновые записи и другие доказательства, которые свидетельствуют о причастности фигурантов производства к незаконному промыслу.
Сейчас назначена геммологическая экспертиза, а также решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество
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Более 100 кг камней янтаря изъято при разоблачении группы незаконных янтарокопателей на Ринвенщине
В Ровенской области во время 17 обысков, связанных с незаконной добычей и торговлей янтарем, правоохранители изъяли более 100 кг янтаря и соответствующее оборудование для его добычи.
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