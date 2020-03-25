Боксер и тренер сборной Турции сдали положительный тест на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Федерация бокса Турции объявили, что у боксера и тренера обнаружили положительный результат на заболевание коронавирусом, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации бокса Турции и "BoxingeScene".
Федерация сообщила на своем сайте, что после отмены олимпийской квалификации в Великобритании боксерская команда вернулась в Турцию, и два члена команды сдали положительный результат на COVID-19.
"Наш спортсмен Серхат Гюлер в настоящее время находится в хорошем состоянии в больнице в Стамбуле. Он будет выписан из больницы в течение трех дней. Наш тренер Сейфулла Думлупинар также проходил лечение в местной больнице", - отметил глава федерации Ейюп Озгек.
Он также добавил, что другие члены сборной были помещены под обязательный 14-дневный карантин в их собственных домах.
Отмечается, что в Турции от вируса умерли 37 человек, подтверждено 1529 случаев.
Как сообщалось, вчера было официально объявлено, что Олимпийские игры 2020 года, которые должны пройти в Токио, будут перенесены на 2021 год. Церемония открытия была запланирована на 24 июля. Олимпийский огонь будет сохранен и выставлен на Фукусиме.