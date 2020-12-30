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Boeing 737 Max совершил рейс с пассажирами на борту

Киев • УНН

 • 10735 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Во вторник, 29 декабря, впервые с марта 2019 самолет Boeing 737 Max вылетел регулярным рейсом в США. Самолет авиакомпании American Airlines совершил рейс Майами-Нью-Йорк. На его борту находились 100 человек. Пассажиры, которые летели этим самолетом и которым было не по себе, могли воспользоваться другим рейсом, сообщили в авиакомпании, передает УНН со ссылкой на DW..

Boeing 737 Max совершил рейс с пассажирами на борту

Напомним, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 18 ноября позволило коммерческую эксплуатацию Boeing 737 Max, который получил новое программное обеспечение. Эксплуатацию самолета было запрещено в марте 2019 после двух авиакатастроф, которые унесли жизни 346 человек.

Впервые Boeing 737 Max разбился в Индонезии в октябре 2018 года, затем в марте 2019 — в Эфиопии. Как сообщалось, причиной авиакатастроф стали недостатки в работе программного обеспечения системы маневрирования. Также были установлены нарушения в официальной системе контроля за производством самолетов.

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Как оказалось, FAA делегировала основные надзорные задачи самом Boeing. Катастрофы Boeing 737 Max нанесли значительный ущерб репутации концерна и привели к рекордным убыткам авиастроителя.

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