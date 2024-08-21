BMW отзывает более 700 тысяч авто в США из-за риска короткого замыкания

BMW отзывает 720 796 автомобилей в США из-за риска возникновения короткого замыкания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Национальной администрации управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), пишет УНН.

Ненадлежащим образом загерметизированный электрический разъем на водяном насосе может подвергаться воздействию воды и привести к короткому замыканию, - говорится в сообщении.

Детали

Под отзыв подпадают некоторые кроссоверы немецкого автопроизводителя, включая модели Х1 и Х5, а также некоторые седаны BMW 5.

Отмечается, что дилеры бесплатно осмотрят и заменят водяной насос и разъем, а также установят защитный щиток в автомобилях, которые будут отозваны.

В NHTSA сообщили, что в BMW проинформированы о 18 жалобах, беспокойствах или инцидентах на местах, однако не было ни одного случая аварий или травм, связанных с риском короткого замыкания в перечисленных моделях.

Напомним

BMW отзывает 1,36 млн автомобилей в Китае из-за потенциальных проблем с подушками безопасности Takata. Отзыв касается моделей 2003-2017 годов, включая 598 тыс. произведенных в Китае и 759 тыс. импортируемых авто.