Bloomberg: ЕС и США обсуждают согласование контроля над инвестициями с прицелом на Китай

Детали

Оба партнера, как сообщается, будут стремиться согласовать свои подходы к проверке исходящих инвестиций, "чтобы не допустить, чтобы капитал, опыт и знания наших компаний поддерживали технологические достижения стратегических конкурентов таким образом, который угрожал бы нашей национальной безопасности", согласно последнему проекту заявления для встречи на высоком уровне на следующей неделе в шведском Лулео.

Высокопоставленные официальные лица ЕС и США хотят использовать заседание Совета по торговле и технологиям, которое состоится 30-31 мая, для укрепления своего сотрудничества в решении проблем напористого подъема Китая и проблем, связанных с вторжением россии в Украину, пишет издание. Встреча состоится в тот момент, когда исполнительный орган ЕС планирует представить в следующем месяце стратегию экономической безопасности блока.

ЕС тем временем пытается отточить свою стратегию в отношении Китая. Издание отмечает "тонкое изменение подхода Европы, которое немного приближает его к более ястребиной позиции Вашингтона".

При этом, как указано, ЕС и США вместе со странами-единомышленниками планируют бороться с нерыночной политикой и практикой - ссылка, используемая для описания Китая - в таких областях, как устаревшие чипы, и "изучать совместные меры для реагирования на эту политику и ее искажающих последствий», говорится в проекте заявления. Текст все еще может быть изменен и должен быть одобрен государствами-членами до его принятия на следующей неделе.

Оба партнера приступили к выявлению сети предприятий третьих стран, получающих выгоду от государственных или контролируемых государством инвестиционных фондов, а также искажений, из-за этих фондов.

Встреча будет проходить на фоне попыток сторон решить проблемы, связанные с законом президента США Джо Байдена о "зеленых" стимулах. По словам высокопоставленного представителя блока, несмотря на трения по этому вопросу, а также трудности в решении других проблемных моментов, таких как новое соглашение по стали и алюминию, позволяющее избежать тарифов, ЕС считает, что его отношения с США находятся на правильном пути.

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Обе стороны также привержены продвижению своего сотрудничества в области новых технологий, включая искусственный интеллект, квантовые вычисления и следующее поколение беспроводной связи (6G), в то же время они сотрудничают, чтобы предотвратить гонку субсидий в секторе полупроводников.

«Европейский Союз и Соединенные Штаты стремятся избежать гонки уступок в общественной поддержке относительно полупроводников, - говорится в проекте текста. - Увеличение инвестиций в полупроводники в Европе поддерживает устойчивость цепочек поставок в США, а увеличение инвестиций в полупроводники в США аналогичным образом поддерживает устойчивость цепочек поставок в ЕС».

ЕС и США также стремятся договориться о дальнейшем снижении рисков, связанных с искусственным интеллектом, особенно упоминая генеративный ИИ. Инструменты типа ChatGPT находятся в центре внимания после того, как стали общедоступными.

«Недавние разработки в области генеративного ИИ подчеркивают масштаб возможностей и необходимость устранения связанных с ними рисков», - говорится в проекте.

В попытке согласовать то, как ЕС и США регулируют ИИ, обе стороны создают группу экспертов для определения терминологии ИИ, сотрудничества в области стандартов и инструментов и мониторинга рисков. Они также разрабатывают 65 ключевых терминов, чтобы подчеркнуть риск-ориентированный подход к регулированию ИИ.