Блокировка налоговых накладных. ГНС "ошибается" в 70% случаях - нардеп

Государственная налоговая служба при блокировании налоговых накладных "ошибается" в 70% случаев. В то же время количество блокировок и внесений предприятий в рисковые, инструмента давления на бизнес, который ввел председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, постоянно увеличивается. Такие данные обнародовала член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, пишет УНН.

"В октябре количество плательщиков, которым были заблокированы налоговые накладные/расчеты корректировки (НН/РК), увеличилось на 2% к прошлому месяцу и составляет 23,8 тыс плательщиков, или 15% к тем, кто подавал на регистрацию НН/РК, при этом заблокированная сумма НДС выросла на 11% к прошлому месяцу", - сообщила Южанина.

По словам нардепа, в октябре 158 тыс. плательщиков (64% от общего количества) подали на регистрацию налоговые накладные и расчеты корректировки.

По ее данным, всего за январь-октябрь было заблокировано почти 2 млн налоговых накладных и расчетов корректировки. Общая сумма заблокированного НДС составила почти 44 млрд грн. В то же время в дальнейшем плательщики доказали (комиссии ГНС + суды) право на регистрацию 1,4 млн НН/РК почти на 33 млрд грн, то есть погрешность в работе СМКОР (автоматизированная система мониторинга соответствия налоговой накладной/расчета корректировки критериям оценки степени рисков) составляет свыше 70%.

Южанина добавила, что получила от налоговой данные, согласно которым в Украине количество плательщиков НДС по состоянию на 1 ноября 2024 года составляет 247,7 тыс. с начала года их количество уменьшилось на 3,6 тыс.

Добавим

В Государственной налоговой службе в ответ на запрос УНН сообщили, что контроль за внесением предприятий в рисковые и за блокировкой налоговых накладных и расчетов корректировки относится к должностным обязанностям и. о. заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура.

Стоит отметить, что Евгения Сокура называют правой рукой председателя налогового комитета Даниила Гетманцева и его ставленником в налоговой. Ранее он был помощником Гетманцева, а также работал в юридической компании "Юримекс", которую связывают с нардепом. Несмотря на молодой возраст и отсутствие опыта Сокур сразу был назначен на руководящую должность в ГНС.

Напомним

Блокировка налоговых накладных-одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывалось в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов. По мнению народного депутата Михаила Цымбалюка, блокирование налоговых накладных стало серьезной проблемой, что угрожает национальной безопасности Украины, поскольку останавливает деятельность предприятий и нарушает экономические операции.

Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах – или в первой инстанции или в апелляции в Верховном суде.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, такие как экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокирование налоговых накладных, предоставление статуса рисковому предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически управляет налоговой через своего бывшего помощника Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность по налоговой – "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что берет на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.