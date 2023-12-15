Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2,6 тыс. грузовиков, есть положительная динамика на "Ягодине"

В очередях на территории Польши в сторону границы с Украиной на фоне блокады польских перевозчиков сегодня на утро находилось около 2,6 тыс. грузовиков. В разблокированном пункте пропуска "Ягодин" за сутки границу в обоих направлениях пересекли более 1,2 тыс. грузовиков. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в пятницу, передает корреспондент УНН.

Наиболее не простая ситуация на границе с Польшей, потому что три направления - это пункты пропуска "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини" - продолжают блокироваться. По состоянию на утро, по информации, которую мы имеем от польских коллег, в очередях на этих трех направлениях находится в сторону Украины где-то 2 600 грузовиков - сказал Демченко.

Детали

По его словам, больше всего стоит грузовиков в очередях напротив пункта пропуска "Шегини".

"Но есть достаточно хорошая, положительная динамика по пункту пропуска "Ягодин". Как известно, его разблокировали 11 декабря, и постепенно с каждым днем грузопоток рос. За вчерашний день это направление пересекло более 1 200 грузовиков в обе стороны. Больше в направлении Украины, и это, собственно, практически те показатели, которые были до блокировки", - рассказал Демченко.

Он отметил, что в очереди еще находится достаточно большое количество транспортных средств - 1 700 на территории Польши в сторону Украины, но, если будет обеспечиваться и в дальнейшем такое движение, это позволит быстрее, чем раньше, пересекать границу в обе стороны.

Дополнение

Польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной. Позже блокаду расширили на еще один пункт пропуска.

11 декабря польские забастовщики разблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.