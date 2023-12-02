Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2,4 тыс. грузовиков
Киев • УНН
Около 2,4 тыс. грузовиков стоят в очередях на польско-украинской границе из-за блокады польских перевозчиков. Блокировка затрагивает четыре основных пункта пропуска
В очередях на территории Польши в сторону границы с Украиной по состоянию на утро на фоне блокады польских перевозчиков находилось около 2,4 тыс. грузовиков. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в субботу, передает корреспондент УНН.
Блокировка продолжается, это четыре направления, четыре крупнейших пункта пропуска... По состоянию на утро, по информации, которую мы имеем от польских коллег, в очередях в сторону Украины на территории Польши находится где-то 2 400 грузовых транспортных средств. Больше всего - напротив пунктов пропуска "Шегини" и "Рава-Русская"
Он отметил, что фиксируется, что определенное количество грузовых транспортных средств за сутки пересекает границу, как на выезд из Польши, так и на въезд, но той интенсивности, которая была до 6 ноября, нет.
Дополнение
6 ноября польские перевозчики начали блокирование движения грузовиков на границе с Украиной в трех пунктах пропуска, затем - расширили блокаду на еще один.
Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2,4 тыс. грузовиков
Около 2,4 тыс. грузовиков стоят в очередях на польско-украинской границе из-за блокады польских перевозчиков. Блокировка затрагивает четыре основных пункта пропуска
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