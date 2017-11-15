Около 30% автогаза в регионах Украины продают нелегалы

"На сегодня, в самом Киеве, доля (нелегальных газовых заправок - ред.) небольшая, их осталось около пары десятков всего в городе, и то, это, в основном, дизельные, так газовых практически нет, власти удалось побороть. Однако, в Украине - это серьезная проблема. И в регионах до 30% сжиженного газа до сих пор продается на нелегальных заправках, потому что они ценой больше привлекают потребителя, не платя различные налоги и сборы", - сообщил А. Куюн.

Напомним, Нефтегазовая Ассоциация Украины инициировала повышение акцизов на автогаз. Представители топливного рынка считают, что такой шаг позволит бороться с нелегальными продавцами ресурса.

Как сообщал УНН, Институт потребительских экспертиз проверил автогаз на украинских АЗС.

По итогам лабораторных исследований, эксперты констатировали, что ресурс высокого качества предлагают своим клиентам WOG, КЛО, ОККО и LUXWEN.

Худший результат - у нелегальных АГЗС, так называемых "бочек".