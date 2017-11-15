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Близько 30% автогазу в регіонах України продають нелегали

Близько 30% автогазу в регіонах України продають нелегали

Київ • УНН

 • 10687 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. В регіонах України до 30% скрапленого газу продається на нелегальних заправках. Про це в ефірі одного з українських радіостанцій заявив експерт Артем Куюн, передає УНН.

“На сьогодні, в самому Києві, частка (нелегальних газових заправок — ред .) невелика, їх залишилося близько пари десятків всього в місті, і то, це, в основному, дизельні, тому газових практично немає, владі вдалося побороти. Однак, в Україні це — серйозна проблема. І в регіонах до 30% скрапленого газу до сих пір продається на нелегальних заправках, тому що вони ціною більше привертають споживача, не сплачуючи різні податки і збори”, - повідомив А. Куюн.

Нагадаємо, Нафтогазова Асоціація України ініціювала підвищення акцизів на автогаз. Представники паливного ринку вважають, що такий крок дозволить боротися з нелегальними продавцями ресурсу.

Як повідомляв УНН, Інститут споживчих експертиз перевірив автогаз на українських АЗС.

За підсумками лабораторних досліджень, експерти констатували, що ресурс високої якості пропонують своїм клієнтам WOG, КЛО, ОККО і LUXWEN.

Найгірший результат — в нелегальних АГЗП, так званих “бочок”.

 

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