Близько 30% автогазу в регіонах України продають нелегали

“На сьогодні, в самому Києві, частка (нелегальних газових заправок — ред .) невелика, їх залишилося близько пари десятків всього в місті, і то, це, в основному, дизельні, тому газових практично немає, владі вдалося побороти. Однак, в Україні це — серйозна проблема. І в регіонах до 30% скрапленого газу до сих пір продається на нелегальних заправках, тому що вони ціною більше привертають споживача, не сплачуючи різні податки і збори”, - повідомив А. Куюн.

Нагадаємо, Нафтогазова Асоціація України ініціювала підвищення акцизів на автогаз. Представники паливного ринку вважають, що такий крок дозволить боротися з нелегальними продавцями ресурсу.

Як повідомляв УНН, Інститут споживчих експертиз перевірив автогаз на українських АЗС.

За підсумками лабораторних досліджень, експерти констатували, що ресурс високої якості пропонують своїм клієнтам WOG, КЛО, ОККО і LUXWEN.

Найгірший результат — в нелегальних АГЗП, так званих “бочок”.