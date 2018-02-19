Около 150 грузовиков собрались в очереди на российско-украинской границе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Около 150 грузовых автомобилей стоят в очереди на пункте пропуска "Гоптовка" на границе с Россией, поскольку российская сторона прекратила пропуск грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Сегодня утром очередь грузовиков возле и на территории пункта пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) составляет около 150 автомобилей. Большинство транспортных средств возвращаются в Украину, чтобы ехать другим маршрутом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российская сторона не предоставила ответы на запросы Госпогранслужбы относительно этой ситуации. Как стало известно от лиц, следующих из России, пропуск грузовиков якобы не осуществляется из-за неисправности оборудования для досмотра грузов.
В ГПСУ призвали водителей, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу на этом направлении, учесть эту информацию и по возможности выбирать другой маршрут.
Напомним, с 17 февраля контрольные службы РФ в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Нехотеевка" не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу. Из-за этого происходит скопление грузовиков, которые не могут попасть на территорию России.