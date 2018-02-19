Близько 150 вантажівок зібрались у черзі на українсько-російському кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Близько 150 вантажних автомобілів стоять у черзі на пункті пропуску "Гоптівка" на кордоні з Росією, оскільки російська сторона припинила пропуск вантажівок. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Сьогодні вранці черга вантажівок біля та на території пункту пропуску „Гоптівка“ (Харківська область) складає близько 150 автомобілів. Більшість транспортних засобів повертаються в Україну, аби прямувати іншим маршрутом”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що російська сторона не надала відповіді на запити Держприкордонслужби щодо цієї ситуації. Як стало відомо від осіб, які прямують з Росії, пропуск вантажівок нібито не здійснюється через несправність обладнання для огляду вантажів.
У ДПСУ закликали водіїв, які мають намір найближчим часом перетнути українсько-російський кордон на цьому напрямку, врахувати цю інформацію та по можливості вибирати інший маршрут.
Нагадаємо, з 17 лютого контрольні служби РФ в пункті пропуску для автомобільного сполучення “Нєхотєєвка” не здійснюють пропуск вантажних автомобілів через українсько-російський кордон. Через це відбувається скупчення вантажівок, які не можуть потрапити на територію Росії.