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Близько 150 вантажівок зібрались у черзі на українсько-російському кордоні

Близько 150 вантажівок зібрались у черзі на українсько-російському кордоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Близько 150 вантажних автомобілів стоять у черзі на пункті пропуску "Гоптівка" на кордоні з Росією, оскільки російська сторона припинила пропуск вантажівок. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.

“Сьогодні вранці черга вантажівок біля та на території пункту пропуску „Гоптівка“ (Харківська область) складає близько 150 автомобілів. Більшість транспортних засобів повертаються в Україну, аби прямувати іншим маршрутом”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що російська сторона не надала відповіді на запити Держприкордонслужби щодо цієї ситуації. Як стало відомо від осіб, які прямують з Росії, пропуск вантажівок нібито не здійснюється через несправність обладнання для огляду вантажів.

У ДПСУ закликали водіїв, які мають намір найближчим часом перетнути українсько-російський кордон на цьому напрямку, врахувати цю інформацію та по можливості вибирати інший маршрут.

Нагадаємо, з 17 лютого контрольні служби РФ в пункті пропуску для автомобільного сполучення “Нєхотєєвка” не здійснюють пропуск вантажних автомобілів через українсько-російський кордон. Через це відбувається скупчення вантажівок, які не можуть потрапити на територію Росії.

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