Блинкен примет участие в саммите НАТО в Брюсселе для обсуждения поддержки Украины
Государственный секретарь США Энтони Блинкен едет в Брюссель на встречу НАТО, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины в условиях российской агрессии. Он также посетит Северную Македонию для участия в заседании ОБСЕ.
Военные и пограничники добирались четыре часа: Кипер о спасении из снежного заноса ребенка с подозрением на аппендицит
Ребенок с подозрением на аппендицит в Одесской области был спасен и прооперирован после того, как военные и пограничники четыре часа добирались к нему через снежные заносы. Несмотря на сложные погодные условия, спасательные бригады в регионе успешно эвакуировали 1927 человек, в том числе 138 детей.
Скандал в "Слуге народа": Безуглую обвиняют в госизмене и шпионаже и обещают уволить из комитета нацбезопасности за ее критику военного руководства
Игорь Кривошеев из партии "Слуга народа" предлагает уволить Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности из-за ее заявлений с критикой военного руководства. Другой депутат, Людмила Буймистер, подала в Генпрокуратуру заявление на Безуглую, где обвиняет ее в государственной измене и шпионаже.
В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" временно ограничат оформление грузовиков и автобусов: почему
В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" 28 ноября будет ограничено оформление грузовиков и автобусов из-за отключения электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ. Пропуск легковых автомобилей остается без изменений.
Завтра в Одесской области объявлено штормовое предупреждение: Кипер призвал жителей региона ограничить поездки
Штормовое предупреждение в Одесской области с ветром, гололедом и туманом может нарушить движение транспорта; граждан призывают ограничить поездки на автомобилях в целях безопасности.
Германия выделит Украине 300 миллионов евро на ремонт и модернизацию энергосети
Германия обещает выделить 300 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины для ремонта и модернизации.
Зеленский: Украина может защитить безопасность Черного моря и обеспечить поставки продовольствия
Президент Украины Зеленский на форуме Международной морской организации заявил, что Украина может защитить Черное море и обеспечить глобальную продовольственную безопасность. Несмотря на российскую агрессию, Украина успешно вытеснила российские войска из Черного моря, что позволило создать альтернативные морские пути.
Азовское море отступило от берегов Крыма на пол сотню метров
Азовское море из-за шторма отошло на 30-50 метров от побережья Крыма, что привело к наводнению, эвакуации людей и отключению электроэнергии.
Украина и США договорились о расширенном мониторинге военной помощи
Украина и США договорились усилить мониторинг конечного использования американского оружия, включая инвентаризацию и совместные инспекции. Этот шаг имеет целью обеспечить надлежащее обращение и усилить прозрачность.
Премьер Польши презентовал состав нового правительства
Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким, у которого теперь есть две недели, чтобы получить вотум доверия в Сейме.