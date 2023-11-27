Блинкен примет участие в саммите НАТО в Брюсселе для обсуждения поддержки Украины

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен направляется в Брюссель, где 27-29 ноября соберутся министры иностранных дел стран НАТО. Об этом сообщили в Голос Америки, пишет УНН.

Детали

Соединенные Штаты и другие государства НАТО собираются на этой неделе в Брюсселе, чтобы это раз подтвердить "непоколебимую преданность" Украине в борьбе с агрессией России, говорится в сообщении со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа.

На заседании будет выступать в частности Энтони Блинкен. Также он в среду возглавит делегацию США во время визита в Северную Македонию, которая является членом НАТО, и где на этой неделе состоится встреча министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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