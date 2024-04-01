Благотворители устроили семьям погибших и военных оздоровление в санатории

ОО "Чужих бід не буває" при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді" организовали родным военных и ветеранов из Черкасской области оздоровление в санатории, поездку в "Софиевку" и курс оздоровления в больнице, передает УНН.

"Совместно с ОО "Чужих бід не буває" наш фонд делает маленькие, но сверхважные дела для ветеранов и семей погибших украинских защитников. Вместе мы организовали:

поездку в "Софиевку" для 75 жен и матерей военных из Черкасской, Корсунской, Катеринопольской, Христиновской и Маньковской областей;

10-дневный курс оздоровления в Мироновской больнице восстановительного лечения для ветеранов и членов семей военных;



оздоровление в санатории "Мошногорье" для 10 матерей и родителей военнослужащих;



физическое и психоэмоциональное восстановление в рекреации на Закарпатье для семей защитников и ветеранов", - говорится в сообщении.



Добавим, что один из векторов деятельности благотворительного фонда "МХП-Громаді" - поддержка военных, ветеранов и их семей. Кроме собственных проектов Фонд реализует и поддерживает ряд инициатив от общественного сектора.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.