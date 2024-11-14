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Благотворители разработали анимационный ролик о создании стратегии развития громад: почему это важно

Благотворители разработали анимационный ролик о создании стратегии развития громад: почему это важно

Киев  •  УНН

 • 3168 просмотра

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Благотворители разработали анимационный ролик о создании стратегии развития громад.

Для украинских громад презентовали первую в своем роде пошаговую видеоинструкцию о создании стратегии развития громады. В ролике в простой и понятной форме раскрываются основные этапы создания этого документа и его роль для общества. Анимацию разработали в сотрудничестве Благотворительный фонд "МХП-Громаді", который 9 лет занимается развитием и восстановлением регионов, и медиа ШоТам.

Стратегия - главный документ громады, где определяют важнейшие задачи и цели ее развития на определенный период. Ее создание - сложный, но необходимый процесс, который предусматривает условия для достижения долгосрочных целей громады. Благодаря стратегическому планированию громада может обеспечить стабильное развитие на много лет вперед, учитывая как текущие потребности, так и перспективы. Стратегия упрощает процесс принятия решений, позволяет качественно использовать бюджет и привлекает в громаду амбициозных, интеллектуальных и творческих людей.

"Качественная стратегия, написанная совместно, объединяет разные секторы общества - власть, жителей, бизнес, медиа - вокруг общих ценностей для создания такой громады, в которой хочется жить. Она формирует уникальный образ громады, отличающийся от других в области и стране, делает ее понятной донорам и привлекательной для привлечения инвестиций и грантов", отметила глава Совета развития громад БФ "МХП-Громаді" Татьяна Волочай.

По ее словам, сейчас Фонд помогает в обновлении стратегий двум громадам - Мироновской и Каневской. В рамках сотрудничества к процессу привлекли экспертов - Александру и Виталия Глижинских, которые имеют большой опыт в подобных проектах не только в Украине, но и за рубежом. Вместе с представителями громад эксперты и представители Фонда проходят все этапы обновления документа: от общественных обсуждений и создания "дерева целей" до публичных обсуждений и утверждения на сессии городских советов.

"Документ стратегии должен быть максимально прост, написан человеческим языком. Если мы хотим, чтобы стратегия включала граждан, потенциальных коллег, предпринимателей, она должна быть глубокая, но написана максимально просто. Тогда она работает на развитие всего населенного пункта. Стратегия - живой документ, и мы можем в него вносить изменения. Но только, когда внешние факторы настолько важны, что мы не можем их проигнорировать", - отметила эксперт соучредитель ВИ "Активная Громада" Александра Глижинских.

Эта работа вдохновила экспертов БФ "МХП-Громаді" создать видеоинструкцию, которая станет универсальным инструментом для других громад в процессе разработки качественной стратегии развития. Сама разработка документа занимает около полугода и предусматривает несколько этапов.

Процесс создания стратегии начинается с общественных обсуждений, к которым привлекают власть, общественный сектор и бизнес для высказывания видений, определения проблем и предложений решений. На втором этапе формируют фокус-группы из представителей всех возрастов и ветеранов, чтобы оценить актуальность обсуждаемых вопросов. Третий этап - работа с профильными департаментами, где создают стратегический комитет и формируют "дерево целей". Далее рабочая группа разрабатывает единую концепцию стратегии с учетом всех выявленных проблем и возможностей. Затем документ проходит публичное обсуждение, во время которого жители могут ознакомиться с ним и внести коррективы. На финальном этапе доработанную стратегию выносят на сессию местного совета для голосования и утверждения депутатами.

В рамках сотрудничества с Фондом "МХП-Громаді" Каневская и Мироновская громады уже прошли первые четыре этапа, во время которых определили свои сильные стороны. Для Каневской громады - это туристические локации и природа, а для Мироновской - природные ресурсы, в частности радоновые ванны, которые дают перспективы развития медицины. Сейчас продолжаются публичные обсуждения, после которых местные депутаты будут голосовать за утверждение стратегии.

"Обновление стратегий чрезвычайно важно именно сейчас, ведь после победы доноры и иностранные инвесторы охотнее будут инвестировать в громады с четким и понятным видением будущего. Это наша ответственность перед военными - пока они защищают наше право на жизнь, мы должны менять его к лучшему, готовя громады к их возвращению, делая их инклюзивными и тому подобное. Поэтому это то, что нельзя откладывать на потом", - добавила Татьяна Волочай.

Дополнение

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
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